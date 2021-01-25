В +8⁰С мужчина вывел ребенка на хрупкий лед

В городе Обухов Киевской области при температуре +8⁰С мужчина учил ребенка кататься на коньках.

Об этом рассказали в Facebook группы "Дзеркало Обухова".

Автор: "Дзеркало Обухова" На хрупком льду мужчина учил ребенка кататься на коньках

"У меня был шок. То ли я нервная, то с мужиком что-то не так?", - говорится в посте.

На озере, где мужчина учил ребенка кататься, местами уже тронулся лед, и проступила вода.

Пользователи сети отреагировали на увиденное гневными и осуждающими комментариями. Отмечают: такие развлечения могут завершиться трагически.

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