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понедельник, 25 января 2021 19:15

В +8⁰С мужчина вывел ребенка на хрупкий лед

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В городе Обухов Киевской области при температуре +8⁰С мужчина учил ребенка кататься на коньках.

Об этом рассказали в Facebook группы "Дзеркало Обухова".

Автор: "Дзеркало Обухова"
  На хрупком льду мужчина учил ребенка кататься на коньках
На хрупком льду мужчина учил ребенка кататься на коньках

"У меня был шок. То ли я нервная, то с мужиком что-то не так?", - говорится в посте.

На озере, где мужчина учил ребенка кататься, местами уже тронулся лед, и проступила вода.

Пользователи сети отреагировали на увиденное гневными и осуждающими комментариями. Отмечают: такие развлечения могут завершиться трагически.

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