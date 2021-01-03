Очередная трагедия - украинцы провалились под лед

Фото: pixabay.com

В субботу, 2 января, на замерзшем озере Морской Газ в польских Татрах украинские туристы провалились под лед.

Выбраться на берег они сумели самостоятельно, с ними ничего не случилось, сообщил польский телеканал tvn24 ссылаясь на национальный парк "Татры".

В парке отметили, что несмотря на предупреждения об опасности и охрану, туристы регулярно выходят на поверхность озера. Хотя лед на нем слишком тонкий, чтобы ходить там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с немотой провалился под лед и не смог позвать на помощь

Лед обрушился примерно в 10 м от берега. О количестве пострадавших украинских туристов не уточнили

Местные власти уже давно предостерегает от посещения поверхностей замерзших озер Татр. Впрочем, предупредительные знаки, расположенные вдоль берегов, не останавливают туристов.

В Харькове разыскивают мужчин, которые спасли тонущего рыбака. Мужчина провалился под лед, а ему на помощь пришли двое горожан. За это им хотят вручить награду.