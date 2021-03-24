Патрульные героически спасали мужчину от холодной смерти

Патрульные, рискуя собственной жизнью, спасли мужчину, который на пруду провалился под лед. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Кадетский Гай патрульные спасли мужчину, который тонул в ледяной воде.

Инцидент произошол 23 марта, сообщила патрульная полиция города.

"За считанные минуты инспекторы Виталий Данильчук и Богдан Лисовский были на месте. На расстоянии 10-15 метров от берега виднелся человек. Одновременно на место происшествия прибыли еще 2 автопатрули: Александр Гирне, Ирина Николаенко, Сергей Галанзовский и Вадим Басенко", - говорится в сообщении.

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Отмечается, мужчина длительное время пробыл в воде. Он лежал неподвижно и не реагировал на обращения патрульных. Инспекторы начали собирать на берегу деревянные доски. Так удалось создать дополнительную опору на хрупком льду.

"Инспектор (Виталий Данильчук, который приполз к пострадавшему. - Gazeta.ua) обмотал мужчину веревкой и начал вытаскивать, сам пострадавший не мог ее держать. На помощь пришли и коллеги", - добавили в сообщении.

Мужчину с общим переохлаждением госпитализировали.

В Русановском канале Киева патрульные Василий Буланый и Николай Мерзлюк, рискуя собственными жизнями, спасли мужчину, провалившегося под лед.