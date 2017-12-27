Смертельная ДТП в Харькове: полиция открыла ещё одно уголовное дело

Против автошколы открыли уголовное дело

Полиция Харькова начала расследование в отношении автошколы, в которой получила водительское удостоверение виновница смертельного ДТП Елена Зайцева.

Сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передают "Украинские новости".

По автошколе начато отдельное расследование. Квалифицировано как уголовное производство по ст. 367 (Служебная халатность).

Также, начальник Харьковской полиции рассказал об основном производства по смертельному ДТП.

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"Во время последнего судебного разбирательства адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", - сказал Сергей Чиж.

Согласно законодательству, на проведение экспертизы отводится от 3 до 30 суток.

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева может избежать максимального наказания по смягчающие обстоятельства