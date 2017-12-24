ДТП с Зайцевой: Виновнице аварии могут смягчить наказание

Lexus с Еленой Зайцевой за рулем убил 6 человек.Фото: 112.ua

Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева может избежать максимального наказания из-за смягчающих обстоятельств: раскаяния подсудимой и добровольные компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Об этом пишет ТСН.

Родственники погибших отмечают, что раскаяние появилось сразу после того, как мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривен компенсации.

Семьи вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало привлекать к материалам дела.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь говорит, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно, допускает она.

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Второй водитель-участник ДТП может разделить вину за смерти шестерых людей вместе с Зайцевой.

Он не признает вины и не согласен с содержанием под стражей.

Появление еще одного виновного может означать размывание вины. Если вину за аварию поделить на двоих, то судья правомочен решить, что сидеть Зайцева должна меньше.

18 октября, около 20:45 внедорожник Lexus с Аленой Зайцевой за рулем влетел в толпу людей после столкновения с другим авто.