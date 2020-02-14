Смертельная авария с украинцами в ​​России: стало известно, кто выжил

В России микроавтобус Mercedes с украинцами врезался в грузовик. Погибли 8 жителей Закарпатья. Фото: mukachevo.net

38-летний Михаил Зеленчук из Рахова на Закарпатье единственный, кто уцелел в ДТП с 8 погибшими украинцами в Псковской области России.

Он - владелец микроавтобуса Mercedes, в котором жители Закарпатской области возвращались с заработков. Остался жив, поскольку на момент ДТП спал на заднем сиденье в микроавтобуса. Попал в больницу в состоянии средней тяжести, пишет mukachevo.net.

Земляки Зеленчука говорят, что в поездки на дальние расстояния он всегда брал с собой второго водителя - Иосифа Шемота из Костылевки. Именно тот был за рулем в момент ДТП. Почти все погибшие - жители Раховского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель украинцев в России: показали видео с места ДТП

Одной из основных версий аварии называют опасный обгон - водитель, возможно, не рассчитал дистанции ​​и, выскочив на встречную полосу движения, столкнулся с грузовиком.

Водитель грузовика - гражданин Беларуси Вячеслав Рябов - также в больнице.

Авария произошла ночью 13 февраля. Микроавтобус Mercedes, в котором ехали 9 украинцев, на трассе в Псковской области столкнулся с грузовиком Volvo. Погибли 8 человек.