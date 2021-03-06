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суббота, 06 марта 2021 18:05

Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
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У польского города Ярослав 5 марта произошла смертельная авария с украинским автобусом сообщением Познань- Херсон. Первые сообщения о катастрофе поступили спасателям в 23.50. Водитель не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители.

Автор: tvn24.pl
  В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы

Сначала сообщалось о 6 погибших и 35 пострадавших. Позже сообщили, что погибших пятеро. Информацию озвучили после проверки данных из больниц, рассказал пресс-секретарь Подкарпатского воеводства Михал Мельничук. Он также отметил, что это количество может возрасти, ведь несколько человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пострадавших - 41. Некоторые из них попали в больницы чуть позже, ведь сначала, находясь в шоке, не испытывали никаких травм.

По состоянию на вечер в больнице остается 29 человек, из них 14 - тяжелом состоянии.

Что известно о погибших

В аварии погибли 3 женщины и 2 мужчины. Лица трех установлены, они имели при себе документы. Еще 2 женщины оставляют не опознаны.

Среди пассажиров рейсового автобуса была одна жительница Львовской области. Женщина сейчас находится в общежитии в Ярославе. Все остальные пассажиры - жители южных и центральных областей Украины. Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Автор: tvn24.pl
  В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы

Польские следователи проверяют информацию о количестве пассажиров, поскольку в списках указаны 54 человека. Все они не были знакомы между собой, поскольку рейс не был круизный.

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Версии следователей

Осмотр места происшествия и самого автобуса уже завершен. Следователи проверяют все возможные версии. В частности, что водитель мог уснуть за рулем или допустил неправильный или поздний маневр при повороте, по словам заместителя районного прокурора Перемышля Беаты Старжецкой.

В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
Фото: tvn24.pl
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы

Не исключают и версию технической неисправности автобуса. Тахограф показывает, что за 4 секунды до столкновения с энергопоглощающим барьером скорость автобуса упала с 95 до 45 км/ч.

Что говорят очевидцы

Автобус за считанные секунды перевернулся на правый бок. Искалеченные люди кричали и просили о помощи. Сильнейшие травмы получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Когда автобус внезапно замедлился, пассажиров разбросало по салону. Так они ударялись о сиденья и салон автобуса. Это вызвало многочисленные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.

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Реакции на аварию

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил свои соболезнования. Соответствующее сообщение глава страны опубликовал в Twitter.

"Делаем все возможное для оказания помощи", - заверил президент.

Президент Польши Анджей Дуда также выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП.

"Я глубоко опечален ужасной новостью о катастрофе украинского автобуса у Кащице, в результате которой погибли 6 человек и несколько десятков получили ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", - написал Дуда.

На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами, в 5 больниц. Другие находятся в общежитии в Ярославе, они обеспечены горячей пищей и напитками, за ними наблюдают психологи.

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