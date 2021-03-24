Смерть военной после прививки: как все произошло и что известно о женщине

Автор: facebook.com/oda.odesa В Одесской области после Covid-прививки умер военная 43-летняя Инна Нарожная. Вскрытие выявило у женщины острую сердечно-сосудистую недостаточность

Военная из Одесской области 43-летняя Инна Нарожная, которая скоропостижно скончалась через 2 дня после прививки против коронавируса, работала бухгалтером воинской части А-3880. Служила по контракту в звании старшего солдата. Была разведена, из близких родственников у нее лишь мать.

Трагедия произошла в бывшем военном городке. Женщина с коллегами по службе возвращалась с работы. Посреди дороги она потеряла сознание и упала прямо на пешеходном переходе, в нескольких метрах от дома. "Скорая" приехала через 10-15 мин. Медики проводили реанимацию на месте, а потом констатировали смерть.

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Автор: t.me/xydessa Женщине стало плохо, когда возвращалась с коллегами домой. Упала посреди дороги в нескольких метрах от дома. Медики проводили реанимацию на месте, а потом констатировали смерть

"Она упала, все бросились "скорую" вызывать, водой поливали, побежали в аптеку за нашатырем, она в сознание не приходила. И потом медики говорят, что женщина умерла. Девушки говорили, что она жаловалась, что ей плохо, боль в груди. Все на глазах за минут 15 произошло", - рассказывает продавщица Анна Фаюк, передает ТСН.

Подруги погибшей говорят, что она страдала гипертонией - высокое давление. Но ни разу не видели, чтобы ей было так плохо, чтобы вызвать "скорую".

Инна Нарожная умерла 23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Одесской области. По информации командования медицинских сил ВСУ, 21 марта женщина получила прививку против Covid-19. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на здоровье женщина не высказывала. В ближайшее время ее должны быть привлечь к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, поэтому с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от коронавируса. Причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлен атеросклеротический кардиосклероз. Такие официальные данные вскрытия сообщили в Минздраве.