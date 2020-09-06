Смерть наступила мгновенно: под Киевом произошло ДТП

Автор: dtp.kiev.ua Погибли водитель мотоцикла и его пассажирка.

В ночь на 6 августа под Киевом на Варшавской трассе произошла смертельная авария. Мотоцикл выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Водитель мототранспорта и его пассажирка погибли.

Об этом сообщает телеграмм канал dtp.kiev.ua.

"Мотоцикл выехал на встречную в пирожок. Части тела пилота и пассажирок разбросало на десятки метров. Смерть наступила мгновенно. Обломки мотоцикла после удара загорелись ", - написали в телеграмм канале.

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Водитель Фиата Добло был зажат в авто, его госпитализировали.

Около 3 часов трасса была перекрыта. Предполагают, что водитель мотоцикла был пьян, также не имел экипировки.

В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области нетрезвый водитель на ВАЗ сбил трех человек. 27-летняя женщина погибла на месте. Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень, получили тяжелые телесные повреждения.