Женщина погибла, дети - в тяжелом состоянии: пьяный водитель переехал пешеходов

В Запорожской области нетрезвый водитель на ВАЗ сбил насмерть 27-летнюю женщину. Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень, получили тяжелые телесные повреждения. Фото: zp.npu.gov.ua

В селе Константиновка Мелитопольского района Запорожской области нетрезвый водитель на ВАЗ сбил трех человек. 27-летняя женщина в результате полученных травм погибла на месте. Двое подростков, 15-летняя девушка и 14-летний парень, получили тяжелые телесные повреждения.

Авария произошла 1 сентября, около 22:40, на улице Центральной, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Медики "скорой" доставили подростков в больницу. В настоящее время их состояние остается стабильно тяжелым. Все пострадавшие - жители села Константиновка Мелитопольского района", - сообщили в полиции.

Водителя на месте задержали правоохранители. Им оказался 32-летний житель Мелитопольского района. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,12 промилле).

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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