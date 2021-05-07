"Слугу народа" поймали на взятке

В Киевской области задержали на взятке чиновника ОТГ. За 2,6 млн грн он обещал передать в частную собственность земли Киевщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Вместе с поселковым руководителем были задержаны также его сообщники – депутат районного совета и посредник председателя ОТГ.

"Чиновники незаконно получили 1,5 гектара паевого фонда. Затем, требуя деньги, они пытались передать эти участки в частную собственность – под личное крестьянское хозяйство", – говорится в сообщении.

Взяли всех фигурантов после передачи через посредника очередного транша – 800 тыс. грн. Ранее уже задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн "аванса".

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Вскоре выяснилось, что один из фигурантов – глава Дымерской территориальной общины, представитель партии "Слуги народа" Владимир Подкурганный.

Всем злоумышленникам объявлено о подозрении.

В Киеве чиновник Государственной миграционной службы погорел на взятке. За $9 тыс. он обещал содействие в легализации иностранцев.