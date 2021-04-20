Чиновник миграционной службы попался "на горячем"

В Киеве чиновник Государственной миграционной службы погорел на взятке. За $9 тыс. он обещал содействие в легализации иностранцев.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Автор: Киевская городская прокуратура Чиновника миграционной службы поймали на взятке

"Чиновник требовал деньги за беспрепятственное оформление вида на жительство в Украине трем гражданкам Ливанской Республики. В ходе досудебного расследования правоохранителями задокументировано несколько фактов получения должностным лицом неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Взяли чиновника 19 апреля во время передачи очередного "транша" в размере 3$ тыс. от гражданина Ирака.

Сейчас решается вопрос о сообщение госслужащему подозрения и избрании меры пресечения.

Автор: Киевская городская прокуратура "Вознаграждение" госслужащий требовал за содействие в легализации иностранцев

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Столичные правоохранители задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений полиции Киева, который требовал у водителя взятку за возвращение его авто. За "услугу" фигурант просил $2 тыс.