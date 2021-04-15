Полицейский за $ 2 тыс. обещал вернуть водителю автомобиль

В среду, 14 апреля, столичные правоохранители задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений полиции Киева, который требовал у водителя взятку за возвращение его авто.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
"Чиновник пообещал гражданину, у которого сотрудники другого райуправления полиции изъяли автомобиль, повлиять на руководителя соответствующего подразделения для положительного решения вопроса о возвращении ему этого имущества", - говорится в сообщении.
За "услугу" фигурант просил $2 тыс. Его задержали недалеко от места работы после получения взятки. Начато уголовное производство.
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В Киеве задержали мошенников, которые представившись доверенными лицами президента, требовали взятку от бывшего экс-чиновника за содействие в назначении на руководящую должность в Укроборонпром. Злоумышленников задержали во время получения денег.
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