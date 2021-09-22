"Случайно узнала, что договора у всех на 49 лет" - селяне судятся с фермером за паи

Жители села Рокита Миргородского района Полтавской области отстаивают свое право на пользование земельными паями.
Первой тревогу забила 34-летняя Людмила Боженко. Рассказала, что ее тетю 72-летнюю Любовь Дебелу обманули при подписании договора. Землю взяли в аренду на 49 лет вместо семи.
"У тети два пая у одного фермера. Зимой 2017 года домой к ней приехали руководитель фермерства и юрист. Предложили подписать дополнительное соглашение в трех экземплярах. Речь шла о семи годах аренды. Подписи ставили только на последней странице. Тетин экземпляр договора должны были отдать ей на руки после регистрации. Но так и не отдали. А в этом году я случайно узнала, что договора у всех заключены на 49 лет", - рассказала Людмила.
Хотела выяснить все у фермера, но там документы не выдавали. Поэтому она взяла выписку из реестра. В нем действительно стояла дата договора аренды до 2 февраля 2066-го. Когда запросила второй раз выписку - оттуда уже исчезла фамилия частной нотариуса, которая оформляла договора. Был просто указан Хорольский районный нотариальный округ. А также исчезла дата аренды. Просто пустая графа. Пыталась выяснить, кто заходил в реестр и вносил изменения. Сказали, что это невозможно узнать. Женщина обратилась в полицию. Вместе с ней - еще десяток людей. Также подали в суд гражданские иски. Хотят, чтобы им позволили свободно распоряжаться своей землей.
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После огласки с некоторыми селянами перезаключили договора на 10 и 15 лет, документы подписаны на каждой странице.
Сельским фермерским хозяйством "Явор", о котором идет речь, руководит Иван Семука. Людей в заблуждение не вводил, уверяет.
Досудебное расследование по делу продолжается. Сначала было 11 пострадавших. Сейчас часть людей заявления забрали, говорят в областной полиции. Дело расследовали как мошенничество. Позже переквалифицировали на статью "подделка документов". Сейчас дело на согласовании в прокуратуре в связи с переквалификацией. Назначены экспертизы.
Кто заходил в реестр и вносил изменения в документы - можно проверить, обратившись в Министерство юстиции. Если договор подписывается больше, чем на три года - он обязательно должен быть оформлен в присутствии нотариуса. Если просят подписать и обещают потом все оформить - это мошенничество, говорит адвокат Сергей Старенький.
"Это мошенничество для получения образца подписи. Поэтому такие договоры должны заключаться или в нотариальной конторе. Или в присутствии нотариуса, который проведет регистрацию. Нотариальное требование - подпись договора на каждой странице. А если не у нотариуса - это вообще не договор. И это основание для признания договора недействительным. Но это происходит в судебном порядке. Если люди подписывали договор только на последней странице - текст договора могли заменить. Или же вообще могли подделать подписи владельцев земельных паев по полученному образцу", - говорит Старенький.
Советует тщательно перечитывать все, что арендаторы предлагают подписывать. И требовать присутствия нотариуса.
Владельцы земельных участков и паев, которые не оформили права собственности, могут потерять свою землю.
Если к 1 января 2025 года владелец невостребованного земельной доли, пая или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка.
Получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности. Кадастровый номер присваивается участку независимо от формы собственности.
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