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"Случайно узнала, что договора у всех на 49 лет" - селяне судятся с фермером за паи

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Жители села Рокита Миргородского района Полтавской области отстаивают свое право на пользование земельными паями.

Первой тревогу забила 34-летняя Людмила Боженко. Рассказала, что ее тетю 72-летнюю Любовь Дебелу обманули при подписании договора. Землю взяли в аренду на 49 лет вместо семи.

Автор: предоставлено Людмилой Боженко
  Людмила Боженко (справа) и Галина Носенко из села Рокита Миргородского района Полтавской области отстаивают свое право на пользование земельными паями. Считают, что фермер их обманул, подписав договоры аренды на 49 лет вместо семи
Людмила Боженко (справа) и Галина Носенко из села Рокита Миргородского района Полтавской области отстаивают свое право на пользование земельными паями. Считают, что фермер их обманул, подписав договоры аренды на 49 лет вместо семи

"У тети два пая у одного фермера. Зимой 2017 года домой к ней приехали руководитель фермерства и юрист. Предложили подписать дополнительное соглашение в трех экземплярах. Речь шла о семи годах аренды. Подписи ставили только на последней странице. Тетин экземпляр договора должны были отдать ей на руки после регистрации. Но так и не отдали. А в этом году я случайно узнала, что договора у всех заключены на 49 лет", - рассказала Людмила.

Хотела выяснить все у фермера, но там документы не выдавали. Поэтому она взяла выписку из реестра. В нем действительно стояла дата договора аренды до 2 февраля 2066-го. Когда запросила второй раз выписку - оттуда уже исчезла фамилия частной нотариуса, которая оформляла договора. Был просто указан Хорольский районный нотариальный округ. А также исчезла дата аренды. Просто пустая графа. Пыталась выяснить, кто заходил в реестр и вносил изменения. Сказали, что это невозможно узнать. Женщина обратилась в полицию. Вместе с ней - еще десяток людей. Также подали в суд гражданские иски. Хотят, чтобы им позволили свободно распоряжаться своей землей.

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После огласки с некоторыми селянами перезаключили договора на 10 и 15 лет, документы подписаны на каждой странице.

Сельским фермерским хозяйством "Явор", о котором идет речь, руководит Иван Семука. Людей в заблуждение не вводил, уверяет.

Досудебное расследование по делу продолжается. Сначала было 11 пострадавших. Сейчас часть людей заявления забрали, говорят в областной полиции. Дело расследовали как мошенничество. Позже переквалифицировали на статью "подделка документов". Сейчас дело на согласовании в прокуратуре в связи с переквалификацией. Назначены экспертизы.

Кто заходил в реестр и вносил изменения в документы - можно проверить, обратившись в Министерство юстиции. Если договор подписывается больше, чем на три года - он обязательно должен быть оформлен в присутствии нотариуса. Если просят подписать и обещают потом все оформить - это мошенничество, говорит адвокат Сергей Старенький.

"Это мошенничество для получения образца подписи. Поэтому такие договоры должны заключаться или в нотариальной конторе. Или в присутствии нотариуса, который проведет регистрацию. Нотариальное требование - подпись договора на каждой странице. А если не у нотариуса - это вообще не договор. И это основание для признания договора недействительным. Но это происходит в судебном порядке. Если люди подписывали договор только на последней странице - текст договора могли заменить. Или же вообще могли подделать подписи владельцев земельных паев по полученному образцу", - говорит Старенький.

Советует тщательно перечитывать все, что арендаторы предлагают подписывать. И требовать присутствия нотариуса.

Владельцы земельных участков и паев, которые не оформили права собственности, могут потерять свою землю.

Если к 1 января 2025 года владелец невостребованного земельной доли, пая или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка.

Получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности. Кадастровый номер присваивается участку независимо от формы собственности.

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