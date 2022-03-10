Сливают свои же. Разведка получила данные о командирах чеченских отрядов

Автор: ГУР МОУ

Представители силовых структур России пытаются выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая разную информацию.

Был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской Республики, сообщает сайт ГУР МО Украины.

Материалы были проверены и подтверждены возможностями структуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы должны знать их - имена оккупантов, совершающих преступления против гражданских

Обнародована часть информации по указанным командирам.

Представителями командного звена указанных формирований являются Магомед Салаудинович Тушаев (ликвидированный), Анзор Бисаев и Хусейн Межидов.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.