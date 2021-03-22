Слетел с трассы в том же месте: в Польше разбился автобус с украинцами

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В ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве на юге Польши разбился автобус с украинцами.

Один человек погиб, еще 5 травмированы. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. 1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, оказывает пострадавшим консульскую помощь", - сообщил Николенко.

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ДТП произошло в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон. В управлении главной дирекции национальных дорог и автомагистралей сообщили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров "Кашице" и перевернулся в придорожный овраг.

"Автобусом ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины", - сообщил представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея.

Это 2-я авария с украинским автобусом в том же месте в Польше за последний месяц. Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и 2 водителя, все украинцы. 3 женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.