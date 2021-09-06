Слегли почти 200 школьников гимназии Киева. Плохо и родителям

В одной из учениц обнаружили норовирус. Это разновидность кишечной инфекции. Фото: УНИАН

В Киеве по меньшей мере 170 детей отравились в гимназии. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.

Об этом сообщили родители заболевших учеников, пишет ТСН.

Стало плохо детям в четверг, 2 сентября, после занятий. Домой они ехали с температурой и тошнотой. Вскоре добавилась диарея и рвота.

На следующий день у одной ученицы диагностировали норовирус - разновидность кишечной инфекции. Он быстро развивается и может передаваться воздушно-капельным путем, через воду, пищу или грязные руки.

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Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Вслед за школьниками слегли и некоторые родители.

В администрации гимназии инцидент пока не комментируют.

Образцы воды, продуктов и готовой пищи уже собрала Госпродпотребслужба. Результаты обещают через несколько дней.

В Одесской области с пищевым отравлением в больницу попали шестеро детей, приехавших в лагерь на футбольные соревнования. Дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.