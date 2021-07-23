В спортивном лагере отравились дети и взрослые

В спортивном лагере на Прикарпатье массовое отравление. В больницу попали 16 детей. Фото: facebook.com/dpssif

В спортивном лагере "Тайна Карпат" в селе Яблуница Ивано-Франковской области массово отравились дети и взрослые.

Все жаловались на общую слабость, повышенную температуру, тошноту, рвоту, боли в животе и расстройство желудка, сообщила пресс-служба Госпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

"В развлекательный комплекс прибыли 215 детей 6-16 лет, а также взрослые - 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей. Всего госпитализировали 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. При поступлении в больницу жаловались на общую слабость, температуру +37-37,6 °С, тошноту, неоднократную рвоту, боли в животе, понос. По состоянию на 23 июля все пострадавшие в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

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Специалисты службы совместно с полицией начали эпидемическое расследование происшествия. Во время проверки в лагере зафиксировали 62 нарушения, которые могли привести к вспышке.

Лагерь не входил в областную сеть учреждений отдыха и оздоровления детей. Его проверка на готовность для заезда детей не проводилась, не было разрешительных документов на право принимать воспитанников, а у детей отсутствовали медицинские справки.

Также руководство лагеря не согласовало меню с Госпотребслужбой. Здания учреждения не соответствовали санитарным нормам и требовали ремонта. А столовой не хватало, чтобы разместить всех детей одновременно.

Кроме того, лагерь не обеспечен качественной питьевой водой, а горячая вода в кране подавалась по графику. Также много нарушений зафиксировали при обработке пищевых продуктов для детей. Например, режим питания не соответствовал нормам, приготовления проводились с нарушениями, а правила мытья посуды не соблюдались.

Отмечается, что в ЧП есть вина и организаторов отдыха. Они не проверили, в каких условиях будут отдыхать дети. Сейчас готовится распоряжение о временном прекращении работы детского лагеря на 10 дней до устранения нарушений.

В Одесской области с пищевым отравлением в больницу попали шестеро детей, приехавших в лагерь на футбольные соревнования. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.