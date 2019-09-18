Следы ранений по всему телу: новые фото убитого чиновника ОТГ (18+)

Фото: golos.zp.ua

Заместителя председателя Акимовской ОТО в Запорожской области Дмитрия Кириллова убили двумя автоматными очередями.

Добивали контрольными выстрелами, когда уже лежал на земле. Об этом пишет golos.zp.ua, публикуя соответствующие фото.

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На них видно, что следы ранений - по всему телу. Криминалисты выясняли все детали до обеда. Только потом тело смогли отправить на вскрытие, чтобы установить, сколько именно было выпущено пуль и которое с ранений стало смертельным.

42-летнего Дмитрия Кириллова убили на лестнице поселкового совета утром 18 сентября. Полиция рассматривает несколько версий. Среди них - коммерческая деятельность и личная жизнь убитого. Сиротами остались двое детей.