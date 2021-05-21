Следил за ВСУ: поймали агента, который работал на российских кураторов

В 2014-2016 годах мужчина был активным участником НЗФ так называемой "ЛНР. Фото: ssu.gov.ua

В Хмельницкой области СБУ разоблачила агента российских спецслужб.

Также, в 2014-2016 годах он был активным участником НЗФ так называемой ЛНР, сообщили в пресс-службе СБУ.

"В 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкую область, где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. Особое внимание он уделял воинским частям, задействованным в операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

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Агента поймали, когда он фотографировал колонны военной техники одного из подразделений ВС Украины для передачи информации российским спецслужбам.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Следствие продолжается.

На Волыни пограничники и СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы. Он пытался наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент должен был вовлечь в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины.