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среда, 24 марта 2021 11:03

Поймали белорусского агента КГБ, который хотел поставлять оружие в Украину

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Поймали белорусского агента КГБ, который хотел поставлять оружие в Украину
Агент пытался наладить канал поставки поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации Фото: pershyj.com

На Волыни пограничники и СБУ разоблачили агента белорусской спецслужбы.

Он пытался наладить канал поставки в Украину оружия и товаров военного назначения из Российской Федерации. Для этого агент должен был вовлечь в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины, сообщили в МВД.

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"Оружие и другое снаряжение должны были поступать в нашу страну в пределах участка границы в Волынской области транзитом через территорию Беларуси из России. Дополнительно, по заданию кураторов, белорусский агент должен собирать различные данные и информацию персонального характера в отношении пограничников и таможенников, которые несут службу на границе с Беларусью, а также сотрудников других правоохранительных органов Украины ", - сказано в сообщении.

Задержали агента во время очередного приезда для встречи с якобы завербованным пограничником.

В отношении мужчины проводятся процессуальные мероприятия. Ему объявили о подозрении.

В Днепре СБУ задержала агента так называемой МГБ ДНР, которая позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, которые дислоцированные на территории региона.

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