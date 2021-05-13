"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма

Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине, которая гуляла с отрезанной головой 13-летней дочери, суд признал больной. Женщину отправили на принудительное лечение. Фото: facebook.com/Кристина Пьянова

Татьяна Пьянова с Подвирок на Харьковщине, которая зарезала дочь 13-летнюю Кристину и отрезала ей голову, находится в психиатрической больнице.

Оттуда пишет письма подруге. Говорит, что скоро вернется в село, психбольницу закрывают. Об этом рассказала местная депутат Татьяна Пантелеева.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице в Днепре. Оттуда через день пишет своей подруге Юле. Говорит, что скоро вернется в деревню из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речь не идет. Однако люди боятся, особенно на фоне того, что из психбольницы ситуация в стране действительно непростая", - говорит женщина, передает "Сегодня".

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Но опасения селян, похоже, беспочвенны. Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима, рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", - говорит Чубенко

Накануне годовщины смерти 13-летней Кристины ее односельчане собрали деньги и купили надгробный памятник.

30 апреля в прошлом году в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. Через два часа выяснилось, что женщину зовут Татьяна Пьянова, ей 38 лет. Живет в селе Подворки Дергачевского района. А голова в пакете принадлежит ее дочери 13-летней Кристине. Ее обезглавленное тело нашел в доме дядя и позвонил в полицию. Экспертиза показала, что Татьяна ударила свою дочь ножом не менее 20 раз и отрезала ей голову. В октябре прошлого года женщине вынесли приговор. Суд признал ее психически больной. Женщину отправили на принудительное лечение.