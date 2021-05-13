"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 153
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 612
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 711
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 630
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1557
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2061
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
3
3
9
8
На &quot;трассе смерти&quot; под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
Директор школы шантажировал подчиненных
Директор школы шантажировал подчиненных
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Видео
Все видео
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1539
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 99
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 07:42

"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма

  Комментировать
&quot;Скоро вернусь&quot; - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма
Татьяну Пьянову из села Подворки на Харьковщине, которая гуляла с отрезанной головой 13-летней дочери, суд признал больной. Женщину отправили на принудительное лечение. Фото: facebook.com/Кристина Пьянова

Татьяна Пьянова с Подвирок на Харьковщине, которая зарезала дочь 13-летнюю Кристину и отрезала ей голову, находится в психиатрической больнице.

Оттуда пишет письма подруге. Говорит, что скоро вернется в село, психбольницу закрывают. Об этом рассказала местная депутат Татьяна Пантелеева.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице в Днепре. Оттуда через день пишет своей подруге Юле. Говорит, что скоро вернется в деревню из-за того, что психбольницу якобы закрывают. Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речь не идет. Однако люди боятся, особенно на фоне того, что из психбольницы ситуация в стране действительно непростая", - говорит женщина, передает "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдала иконы и закрыла зеркала: обезглавливание 13-летней девочки обрастает новыми подробностями

Но опасения селян, похоже, беспочвенны. Пьянова по решению суда была госпитализирована в психиатрическую больницу строгого режима, рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Если не будет улучшений ее здоровья, то там она останется навсегда", - говорит Чубенко

Накануне годовщины смерти 13-летней Кристины ее односельчане собрали деньги и купили надгробный памятник.

30 апреля в прошлом году в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете была человеческая голова. Через два часа выяснилось, что женщину зовут Татьяна Пьянова, ей 38 лет. Живет в селе Подворки Дергачевского района. А голова в пакете принадлежит ее дочери 13-летней Кристине. Ее обезглавленное тело нашел в доме дядя и позвонил в полицию. Экспертиза показала, что Татьяна ударила свою дочь ножом не менее 20 раз и отрезала ей голову. В октябре прошлого года женщине вынесли приговор. Суд признал ее психически больной. Женщину отправили на принудительное лечение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8244
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6948
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5509
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4842
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 3798
Происшествия
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
3
 Просмотров: 54
Директор школы шантажировал подчиненных
Директор школы шантажировал подчиненных
3
 Просмотров: 108
Загадочное исчезновение женщины дороге из церкви: последние подробности
Загадочное исчезновение женщины дороге из церкви: последние подробности
 Просмотров: 315
Женщина родила в переходе к станции метро
Женщина родила в переходе к станции метро Просмотров: 612
Полицейскому прилетело в голову от неадеквата
Полицейскому прилетело в голову от неадеквата 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 180
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть