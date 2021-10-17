"Скорая" столкнулась с маршруткой: много пострадавших

В результате ДТП пострадали шесть человек. Фото: ГСЧС

В Днепровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой помощи".

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла в поселке Пидлужжя Каменского районе 16 октября примерно в 20.00. Столкнулись маршрутный микроавтобус "Volkswagen LT-35" сообщением Кременчуг-Днепр и автомобиль "скорой" "Citroen Jamper".

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От удара микроавтобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В нем находились 11 человек, шесть пассажиров пострадали. Трех женщин (1967, 1996 и 2000 годов рождения), а также двух мужчин 1983 года рождения госпитализировали в местную больницу.

В пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушиб разных частей тела). Еще одна пострадавшая, девушка 2000 года рождения, от госпитализации отказалась.

В автомобиле "скорой помощи" находились 3 медработники.

Детали происшествия устанавливают правоохранители.

В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль опрокинуло вверх дном, пострадали 2 человека. Авария произошла на улице Большая Диивська Новокодацького района.