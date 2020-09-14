"Скорая" с беременной женщиной попала в ДТП

Автомобиль KIA вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи Фото: tsn.ua

В Харькове на улице Якира произошла авария. В ней пострадала бригада скорой помощи и водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает Telegram канал "Харьков +1654".

Водитель автомобиля KIA вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. В ней находилась беременная женщина, которую везли в больницу. Бригада и пациентка получили травмы и были госпитализированы в областную больницу. Водитель KIA и пассажир получили повреждения легкой степени тяжести. Погибших нет.

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Пожар потушили сотрудники ДСНС.

В селе Циркуны на Харьковщине под колесами авто скорой помощи Renault погибла 43-летняя женщина-пешеход. . Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал "скорую", чтобы повернуть налево.