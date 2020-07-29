Женщину раздавила "скорая"

На Харьковщине под колесами авто скорой помощи погибла 43-летняя женщина-пешеход. Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Циркуны на Харьковщине под колесами авто скорой помощи Renault погибла 43-летняя женщина-пешеход.

Авария произошла 28 июля около 21:40 в районе дома № 1 на улице Соборной, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Скорая" под управлением 60-летнего водителя ехала с включенными проблесковыми маячками со стороны автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в направлении села Липцы. Женщина перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал "скорую", чтобы повернуть налево", - сказано в сообщении.

Следователем открыто уголовное. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В Кременчуге скорая помощь сбила 71-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.