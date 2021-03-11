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четверг, 11 марта 2021 16:06

Школярку від суїциду врятував випадковий перехожий
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12-летняя школьница на одной из улиц Днепра порезала вены подручными средствами на глазах у свидетеля. Ребенок заявлял, что хочет умереть.

Школьница в Днепре порезала вены при свидетелях
Фото: dnepr.express
Школьница в Днепре порезала вены при свидетелях
Школьница в Днепре порезала вены при свидетелях
Школьница в Днепре порезала вены при свидетелях

Об этом сообщил сайт "Днепр Оперативный".

Происшествие произошло в среду 10 марта на ул. Передовой. Свидетелем оказался случайный прохожий. Мужчина увидел, что девочка осколком стекла порезала вены на запястье и пошла в сторону кладбища. На вопрос свидетеля ответила, что ей лучше умереть.

Неравнодушный человек вызвал медиков и полицию. Они успели остановить подростка и оказать ей медицинскую помощь на месте.

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"Как выяснилось, школьница была пьяна. На место инцидента вызвали родителей девочки. По инсайдерской информации, в 12-летнего ребенка уже были попытки суицида - девочка глотала иглы. Пострадавшую доставили в детскую больницу номер 3", - сообщает ресурс.

Как сообщили Gazeta.ua в городском управлении полиции Днепра, правоохранители задокументировали факт самотравмирования ребенка.

"Медики оказали помощь и в тот же день отпустили домой. Ее состояние удовлетворительное. Что именно стало причиной такого поведения, выясняют. Опрошено родных и друзей девочки. Ранее в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала. Ситуация под контролем отдела ювенальной превенции ", - рассказала пресс-секретарь полиции Алина Стадник.

В Подгородном Днепропетровской области мужчина перерезал себе паховую артерию и вены. Его тело нашли 3 марта во колодце теплотрассы на территории частного дома. Известно, что 36-летний мужчина имел онкозаболевания. Перед смертью он оставил записку, в которой объяснил, почему решился на самоубийство.

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