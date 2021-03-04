Оставил записку с извинениями: мужчина порезал вены канцелярским ножом

Тело мужчины нашли в колодце теплотрассы. Он имел онкозаболевание Фото: pixabay.com

В Подгородном Днепропетровской области мужчина перерезал себе паховую артерию.

Его тело нашли 3 марта в колодце теплотрассы на территории частного дома, пишет "Днепр Время". Он перерезал себе артерию и вены паха канцелярским ножом.

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Известно, что 36-летний мужчина имел онкозаболевание. Перед смертью он оставил записку, в которой объяснил, почему решился на самоубийство, а именно из-за болезни и постоянной невыносимой боли, которую ему приходилось терпеть в последнее время. За свой поступок он извинился перед родными и попросил никого не винить в трагедии.

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