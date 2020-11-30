Школьник за сутки угнал 3 машины и на всех попал в ДТП

Фото: hk.npu.gov.ua

14-летний житель Краснокутского района Харьковской области угнал за сутки 3 автомобиля - УАЗ, ВАЗ-2121 и Folkswagen Transporter. И на всех трех попал в ДТП.

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили 29 ноября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Как объяснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто. Но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень похитил УАЗ, на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на ВАЗ-2121, подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На Folkswagen Transporter парень также столкнулся с деревом", - сказано в сообщении.

Транспортные средства возвращены владельцам. Следователи открыли уголовное производство. Подростку грозит до 5 лет за решеткой.

В Ровно 17-летний житель Великого Алексина угнал маршрутку. Это было 3-е такое его преступление. Парень находится под круглосуточным домашним арестом без электронного средства контроля. И хотя суд вынес ему приговор - 2 года испытательного срока, он еще не вступил в силу. Несовершеннолетний признается в содеянном и, как и в прошлые разы, утверждает, что просто хотел покататься.