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среда, 28 апреля 2021 16:38

Школьник во время урока прыснул учительнице в лицо перцовым баллончиком

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Школьник во время урока прыснул учительнице в лицо перцовым баллончиком
Известно, что у школьника месяц назад умерла мать, а учительница начала ему угрожать тем, что позвонит ей и расскажет как он себя ведет и срывает уроки. О смерти женщины она знала Фото: telegraf.com.ua

В Одессе восьмиклассник прыснул в лицо перцовым баллончиком учительнице.

Инцидент произошел в школе №22 на уроке математики. Она в этот момент вплотную подошла к ученику, сообщили в Телеграмм-канале "Ху ** ая Одесса".

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Известно, что у школьника месяц назад умерла мать, а учительница начала ему угрожать тем, что позвонит ей и расскажет как он себя ведет и срывает уроки. О смерти женщины она знала.

Учительницу после инцидента забрала бригада "скорой".

В селе Рогозки на Черниговщине в результате химического эксперимента отравился 45-летний учитель биологии и химии. Он был разведен, жил с братом и отцом. Во вторник, 6 апреля, мужчина не пошел на работу. Дома ничего странного не заметили, вел себя как обычно. А около 13:00 брат услышал из его комнаты стон. Когда забежал, увидел мужчину на полу, тот жаловался на боль в животе и тошноту, не мог двигаться.

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