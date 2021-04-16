Учитель химии умер после опыта

На Черниговщине учитель отравился бариевой селитрой. Успел сказать, что это был эксперимент. Фото: ua.depositphotos.com

В селе Рогозки на Черниговщине в результате химического эксперимента отравился 45-летний учитель биологии и химии.

Он был разведен, жил с братом и отцом. Во вторник, 6 апреля, мужчина не пошел на работу. Дома ничего странного не заметили, вел себя как обычно. А около 13:00 брат услышал из его комнаты стон. Когда забежал, увидел мужчину на полу, тот жаловался на боль в животе и тошноту, не мог двигаться. Об этом сообщает "Соседи.city".

Успел рассказать, что выпил химическое соединение для эксперимента. То же он сказал и медикам больницы, куда был госпитализирован. Но спасти учителя химии не смогли. Через несколько часов он умер в медучреждении.

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Дело расследуют полицейские. Открыли уголовное производство по статье - умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

"В полицию поступило сообщение от медицинского работника Сновской городской больницы, что в реанимационном отделении умер 45-летний мужчина, житель Корюковского района, села Рогозки, которій с диагнозом: отравление "нитратом б*", был доставлен с места проживания", - сообщила Юлия Ковтун из Черниговской областной полиции, передает ТСН.ua.

Тело направлено в морг города Сновска для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления окончательной причины смерти.

66-летний Александр Криворучко из города Казатин Винницкой области отравился жидкостью для чистки одежды. Жена его работает в химчистке и принесла раствор с работы. Он был прозрачного цвета, налит в пластиковую бутылку. Поставила на стол.