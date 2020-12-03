Школьник во время перемены проткнул ухо крючком для вязания

Мальчику повезло, что крючок не повредил ни внутреннюю часть уха, ни сустава челюсти Фото: realno.te.ua

В Днепре в одной из школ ученик получил необычную травму. Ему проткнул ухо крючок для вязания.

Инцидент произошел во время перемены. 9-летний школьник решил отдохнуть на скамейке и положил голову на клубок с нитками, которые подготовили к уроку труда, пишет tsn.ua. Внутри был спрятан крючок для вязания, который проткнул ребенку ухо и застрял.

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Ребенка с окровавленной головой срочно забрали в больницу. По словам руководительницы отделением медицинского центра имени Руднева Марины Василенко, крючок по строению напоминает гарпун, поэтому самостоятельно достать его из уха взрослые не смогли. Медики обследовали школьника и сделали операцию.

"Крючок зашел на полтора-два сантиметра. Это гарпун. Когда его тянешь, то он может порвать мягкие ткани. Именно поэтому пришлось приложить все умение, чтобы аккуратно извлечь этот крючок. Очень ювелирная работа", - сообщила Марина Василенко.

Мальчику повезло, что крючок не повредил ни внутреннюю часть уха, ни сустава челюсти.

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