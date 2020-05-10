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воскресенье, 10 мая 2020 14:15

Сколько украинцев погибли в пожарах: шокирующие данные

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Сколько украинцев погибли в пожарах: шокирующие данные
С начала года в огне погибли сотни украинцев. Фото: 20minut.ua

С начала 2020 года в Украине во время пожаров погибли 742 человека.

Среди основных причин, которые приводят к гибели людей, спасатели называют: сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в местах, легко доступны для детей, сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

Так, только с понедельника 4 мая в жилом секторе страны возникло 256 пожаров. 12 человек погибло, а еще 16 - пострадали.

В частности 7 мая чудом удалось спасти 2 граждан Донецкой области. Обе пожара произошли в Краматорске. Из квартиры на улице В. Садового спасатели вынесли на свежий воздух мужчину, которого впоследствии забрали в ожоговое отделение больницы. Еще одну женщину спасли автолестницей с балкона 4 этажа на улице Врачебной.

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9 мая огонь унес жизни 54-летнего мужчины. Он сгорел во время пожара в летней кухне в поселке Старый Крым Донецкой области. Обгоревшее тело 66-летнего хозяина спасатели нашли, когда тушили пожар в доме села Варваровка Бахмачского района Черниговщины.

"Учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, просим неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности", - говорят спасатели

Вследствие поджогов сухостоя выгорают деревни. Блогер Денис Казанский показал кадры с Овручского района на Житомирщине, где горят деревни и леса на грани Чернобыльской зоны.

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