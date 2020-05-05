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вторник, 05 мая 2020 11:30

В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
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В квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
В квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар
В квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар
В квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар
В квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар

4 мая около 22:00 в квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар.

В квартире находился 39-летний владелец. Он получил 50% ожогов тела I степени. Пострадавшего доставили во Львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова, из окна квартиры на восьмом этаже выбивались языки пламени. Спасатели приступили к проведению работ по ликвидации возгорания и спасения людей. Осмотрели квартиры на 9 этаже и эвакуировали из задымленных помещений на свежий воздух 4 человек", - сказано в сообщении.

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В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода площади 60 кв.м. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются, рассказали в полиции.

"Предварительно установлено, что причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газом", - говорят следователи.

Проводится досудебное расследование. Виновнику грозит до 3-х лет ограничения свободы.

В поселке Слобожанский Змиевского района Харьковской области произошел взрыв в 5-этажке. В результате начался пожар. Ожоги получил 36-летний хозяин квартиры.

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