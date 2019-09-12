Склонен к агрессии: рассказали о мужчине, который выбросил из 4 этажа жену

В Харькове арестовали на два месяца 34-летнего Артура Щербакова. Его подозревают в том, что вытолкал с 4 этажа дома гражданскую жену 33-летнюю Ольгу Ларкину. Фото - kh.vgorode.ua

Харьковчанин Артур Щербаков, который якобы выбросил из окна 4-го этажа гражданскую жену, склонен к агрессии.

Ранее не раз поднимал руку на девушек, с которым встречался. Теперь - на жену Ольгу Ларкину. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала знакомая Юлия Петренко, 30 лет.

"И его, и Олю знаю много лет. В одной компании когда-то гуляли. Артура всегда знала с хорошей стороны. Пока с ним не стала подруга встречаться. Говорила, что во время даже незначительной ссоры он мог по лицу ударить. Потом у них с Олей отношения завязались. Она не раз страдала от побоев. Не раз видела ее с синяками. Но она не признавалась. То говорила, что ударились, то упала. Не раз убегала к маме от него. Так я видела, как он ее уже с семи утра караулил под домом, а она даже боялась выйти на улицу. Не раз просил меня, чтобы я с Олей поговорила, чтобы она его простила и вернулась. Но о причине тех ссор никто не говорил", - рассказала женщина.

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Добавила, что Артур - ромской национальности. Имеет двух братьев, но те нормально устроили жизни. Сам Артур нигде не работал.

"Часто иду на работу, а он утром уже пьян. И говорят, что на наркотиках постоянно. Олю очень жаль. Если она и выпрыгнула сама, то только потому, что не могла выйти в дверь. В попытку самоубийства никогда не поверю. И в случае необходимости - готова дать показания в суде и рассказать всю правду о изверге", - сказала Юлия.

11 сентября 34-летнего Артура Щербакова арестовали на 2 месяца без права на залог. Его подозревают в том, что вытолкал с 4-го этажа дома гражданскую жену 33-летнюю Ольгу Ларкину. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Ее детьми занимается мать