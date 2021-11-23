Сказал, что гуляет в лесу: во Львовской области без вести пропал гид

Фото: facebook.com/SarvaUa

Во Львовской области разыскивают пропавшего без вести гида 39-летнего Фридриха Ефимовского. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.

Об этом сообщили в Facebook поисково-спасательной волонтерской ассоциации.

"В последний раз он выходил на связь около 17:56, сообщил, что гуляет в лесу. На данный момент местонахождение его неизвестно", - говорится в сообщении.

Товарищ пропавшего заявил в полицию, которая объявила мужчину в розыск.

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Пропавший Фридрих среднего роста, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, короткие, глаза каре-зеленые.

К поискам гида привлекли волонтеров и всех небезразличных. Сейчас стражи порядка пытаются установить место, откуда в последний раз звонил пропавший мужчина.

"Просим всю информацию сообщать на бесплатную горячую линию 0(800) 310 911 или 102", – призвали в сообщении.

Мальчик из Коломыи 14 августа около 15.30 часов потерялся во время восхождения на Говерлу. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников. Ночью поиски мальчика не прекращались, а все службы в течение суток прилагали максимум усилий, чтобы найти ребенка. В 19.27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул нашла мальчика в удовлетворительном состоянии.