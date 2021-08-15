В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика

Алексея Стефанцива нашли волонтеры. Фото: ГСЧС

В Карпатах живым нашли 6-летнего Алексея Стефанцива, который заблудился 14 августа на горе Говерла.

Мальчика нашла группа волонтеров, он в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Ребенка нашли в 19:27 на горе Большая Космецтка расстоянии более 2 км. Это на границе с Закарпатьем - 1,5 часа ходьбы для взрослого. Сейчас мальчика спускают с горы.

К поиску привлекали 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.. Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно организовали поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств. К поиску привлекли 245 человек, 25 ед. техники, 7 собак и квадрокоптер.