В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 135
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1737
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1467
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1746
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1602
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 5112
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 981
Фото
Все фото
4
10
5
8
14
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Не увидел буксир: подробности и фото смертельной аварии на трассе
Пока &quot;бегал&quot; - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские
Травмы и ожоги глаз: в схватке под ОП пострадали полицейские
Видео
Все видео
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Исчезновение 6-летнего на Говерле: круг поисков расширили
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Били тарелки и лупились стульями: показали видео массовой драки в центре города
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 387
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 135
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 342
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 432
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 81
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
воскресенье, 15 августа 2021 20:14

В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика

  Комментировать
В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика
Алексея Стефанцива нашли волонтеры. Фото: ГСЧС

В Карпатах живым нашли 6-летнего Алексея Стефанцива, который заблудился 14 августа на горе Говерла.

Мальчика нашла группа волонтеров, он в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчез в домашних шлепках: 14-летний пошел вынести мусор и не вернулся

Ребенка нашли в 19:27 на горе Большая Космецтка расстоянии более 2 км. Это на границе с Закарпатьем - 1,5 часа ходьбы для взрослого. Сейчас мальчика спускают с горы.

К поиску привлекали 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г.. Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно организовали поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.

К поиску привлекли 245 человек, 25 ед. техники, 7 собак и квадрокоптер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Карпатах нашли пропавшего 6-летнего мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 5832
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 5112
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 4635
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
Гороскоп на вторую половину августа: чьи дела пойдут вверх
 Просмотров: 4491
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3501
Происшествия
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
Загадочная гибель мэра Кривого Рога: что говорит полиция, чем был известен и реакция президента
4
 Просмотров: 117
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
Мэр с пулей в сердце и потерянный на Говерле 6-летний мальчик: новости, которые потрясли Украину
7
 Просмотров: 369
Супругов разорвало взрывом
Супругов разорвало взрывом Просмотров: 612
Мэра Кривого Рога нашли мертвым
Мэра Кривого Рога нашли мертвым Просмотров: 4635
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
10
 Просмотров: 2016
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 91
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть