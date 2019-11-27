Скандал со съемкой пациенток для порносайтов: врач работал 10 лет

В гинекологическом кабинете в Одесском областном онкодиспансере велась тайная съемка пациенток. Видео распространяли на порноресурсах. Фото - od.suspilne.media

Кабинет в Одесском онкодиспансере, в котором велась скрытая съемка, с 2010 года арендовал внештатный гинеколог.

Причин для расторжения договора с ним не было, сказал главный врач медучреждения Олег Лукьянчук.

"Он никогда не был штатным врачом онкодиспансера. С 2010 года он арендовал кабинет, а в 2017 году продлил договор аренды. Однако никаких предпосылок для того, чтобы разорвать с ним договор, не было", - подчеркнул главврач.

Сейчас правоохранители проверяют всех, кто может быть причастен к преступлению. В квартире и автомобиле системного администратора, который отвечал за работу интернета в медучреждении, провели обыски.

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"Системный администратор работает у нас много лет, является штатным сотрудником онкодиспансера. Отвечает только за интернет у меня в кабинете, кабинетах начмеда и секретаря. И не причастен к этому преступлению", - пояснил Лукьянчук.

Кабинет, в котором велась тайная съемка, арендовал врач высшей категории Вячеслав Валерьевич Триполко. За месяц аренды платил 7 тыс. грн. Сколько зарабатывал на порносайтах - пока неизвестно. Ситуацию он не комментирует. На рабочем месте больше не появляется, а телефон выключил.

В гинекологическом кабинете в областном онкодиспансере в Одессе с января 2018 по апрель 2019 года велась тайная съемка пациенток. Видео распространялись на порноресурсах.