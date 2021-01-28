Скандал: родители требуют отстранить учительницу, которая учит детей говорить на украинском

В Днепре в школе №137 разгорелся скандал из-за патриотической позиции учительницы.

Все началось с поста в Facebook-группе "Образование Днепра - социальное взаимодействие, правозащита, обсуждения". Его разместила Елена Зеева, депутат областного совета от партии "Гражданская сила". В посте говорилось, что некоторые родители учеников 2-го класса недовольны методами преподавания учительницы, которая на своих уроках рассказывает детям о том, что Россия - враг и агрессор. Также им не нравится то, что она говорит на украинском.

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Фото: 49000.com.ua

Родители также возмущены тем, что их дети хотят дома общаться на украинском языке. Аргументируют тем, что в Авиаторском, где находится один из корпусов школы, якобы 80% русскоязычных жителей. Из-за этого они хотят заменить преподавателя. Директор против.

"Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас 7-й год идет война? На Востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс", - говорит директор Ирина Гайдар.

Известно, что не все родители против методов преподавания учительницы. Однако часть "недовольных" пришла к директору с требованием ее отстранить.

"Аргументация была: пусть наши дети вырастут и сами выберут на каком языке им любить Украину. Вот каких граждан мы воспитаем?" - говорит Ирина Гайдар.

Директор в ситуации разобралась, но попросила учительницу исправить некоторые недостатки. Речь шла не о методах преподавания, а о том, что она стала комментировать в Viber политические взгляды родителей учеников. По ее мнению, этого делать не стоит.

Родители обратились в департамент гуманитарной политики горсовета Днепра. Там сообщили, что учебные заведения автономные, и учитель, с учетом методических рекомендаций, имеет право вести уроки так, как хочет.

По итогам, получается так, что группа родителей, у которых возник конфликт с преподавателем, устроила почти травлю учительнице, которая, по сути, выполняла свою работу и разговаривала с детьми на украинском, как того требует закон. Как результат, в соцсетях начали появляться оскорбительные посты и комментарии в адрес педагога.

В Голубовский школе на Днепропетровщине учительница якобы выставила ученицу 1-го класса за дверь. А в это время в классе проходил праздник для ее одноклассников ко Дню Николая. Мероприятие провели за счет родительских взносов, по словам матери. До этого она регулярно вносила деньги в "фонд класса", однако накануне праздника отказалась делать очередной взнос.