Ситуация в Киевской области: ВСУ отбили атаку на Васильков. Напряженно – в Ирпене, Вышгороде и Броварах

В Киевской области ситуация контролируемая - Кулеба. Фото: УП

Сейчас в Киевской области напряженно, всю ночь продолжались ожесточенные бои.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

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По его словам, ситуация контролируема.

"Украинские военные отбили атаку на город Васильков. Остаются сложными направления Ирпень и Вышгород. Также напряженная ситуация в городе Бровары.

Наблюдаем наращивание войск на границе с Украиной в Киевской области", сообщил он.

Гуманитарная ситуация – стабильная. Все, кто нуждается в помощи, получают ее оперативно и беспрепятственно.

"По состоянию на 9:00 количество раненых в больницах Киевской области - 71 человек. Среди них военные и гражданские."

В целом ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируема", - отметил председатель Киевской ОГА.

Российские диверсанты пытаются совершить высадку на левый берег Киева. Но украинские военные им это не дают сделать и держат ситуацию под контролем. Просим жителей столицы не пересекать мосты через Днепр, заявили в Министерстве внутренних дел.