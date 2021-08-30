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понедельник, 30 августа 2021 13:55

Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна

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Сильная вонь ощущается за 1 км - в Киеве Днепр покрыли разноцветные пятна
У столичного ТРЦ вода покрылась разноцветными пятнами неизвестного происхождения. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле ТРЦ River Mall на воде в заливе Днепра Берковщина заметили разноцветные пятна.

Вода в заливе испортилась из-за того, что в нее сбрасывали строительные отходы, утверждают местные по информации Telegram Kyiv Live.

"Теперь от водоема сильная вонь ощущается даже через закрытое окно в радиусе 1 км", - говорится в посте.

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В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.

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30
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