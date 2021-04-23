Схватили рекетиров, которыми руководили российские воры в законе

На Херсонщине СБУ задержала группу преступников, которыми руководили российские воры в законе.

Они терроризировали и запугивали местное население, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Злоумышленники распространяли свое криминальное влияние на общественную жизнь региона. Ключевым" доходом "группировки была реализация наркотиков, в том числе в исправительные колонии. Злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак" в среднем 300 тис. грн в месяц. Возглавлял ОПГ" смотрящий за регионом "от криминальных кругов", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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Двух злоумышленников разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления.

Досудебное следствие продолжается.

В Запорожье поймали рэкетиров, которые терроризировали предпринимателей. Руководил ими лидер из СИЗО, а те устраивали рейды объектами малого бизнеса.