Схватили рекетиров, которыми руководил лидер из СИЗО

Руководил преступниками лидер из СИЗО, а те устраивали рейды объектами малого бизнеса Фото: zz.te.ua

В Запорожье поймали рэкетиров, которые терроризировали предпринимателей.

Руководил ими лидер из СИЗО, а те устраивали рейды объектами малого бизнеса пишет tsn.ua. Каждый раз с коммерсантов требовали от 10 до полусотни тыс. грн. Никакой системы у преступников не было - к потерпевшим могли наведаться и раз, и дважды в месяц.

Деньги предназначались для преступной копилки, часть из них направляли на поддержку заключенных в тюрьмах. По предварительным данным, только за полгода злоумышленники сняли с предпринимателей около 1 млн грн.

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3 членов группировки задержали, однако правоохранители предполагают, что преступников значительно больше. Следствие продолжается.

В Хмельницком правоохранители задержали группу злоумышленников, которые требовали у местного жителя 100 тыс. грн. В случае неуплаты угрожали расправой.