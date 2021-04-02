Рэкетиры "выбивали" у мужчины 100 тыс. грн вымышленного долга

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В Хмельницком правоохранители задержали группу злоумышленников, которые требовали у местного жителя 100 тыс. грн.

В случае неуплаты угрожали расправой, сообщили в департаменте Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции.

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"Двое злоумышленников в течение нескольких месяцев угрожали мужчине. И требовали оплатить несуществующий долг", - рассказали в КОРДе.

Дело расследуют как вымогательство. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

В Днепре задержали 4 злоумышленников, которые требовали у 40-летнего мужчины несуществующие долги. В случае неуплаты угрожали расправой ему и членам его семьи. Злоумышленников задержали во время передачи части денег в сумме 12 тыс. грн. Все они жители Днепра в возрасте 24-30 лет.