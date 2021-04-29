Схватила за волосы: учительница агрессивно "воспитывала" школьника

Педагогиня повысила голос на школьника и агрессивно себя вела Фото: fakty.com.ua

На Закарпатье учительница младших классов схватила ученика за волосами и начала трясти его головой за якобы плохо выполненную классную работу.

Педагогиня повысила голос на школьника и агрессивно себя вела. На видео учительница одной из школ в Раховском районе. На вид детям 9-10 лет, передает tsn.ua.

"Она неоднократно применяет подобные методы обучения", - рассказал знакомый знакомый родителей, чьи ученики учатся в этой школе.

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В полиции Закарпатья сообщили, что по поводу этого случая к ним никто не обращался, впрочем сотрудники обнаружили инцидент во время мониторинга соцсетей и зараеструвалы событие через рапорт. Также в полиции подтвердили, что случай произошел в Раховском районе.

"Сотрудники уже установили, что это за школа, какой класс и личность учительницы. Будут проводить проверку и соответственно при ней будут вчизначаты правовую квалификацию этого события", - рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В Одессе восьмиклассник прыснул в лицо перцовым баллончиком учительнице. Инцидент произошел в школе №22 на уроке математики. Она в этот момент вплотную подошла к ученику.