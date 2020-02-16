"Схватил за лицо и попытался заткнуть рот". Неизвестный напал на журналистку

Журналистка Анна Калюжная сообщила о нападении на нее. Фото: Соцсети

В Днепровском районе Киева неизвестный мужчина напал на журналистку Анну Калюжную. Это случилось возле ее дома в районе ЖК "Киевская Венеция" 15 февраля, около 23:30.

"Какой-то мужчина схватил за лицо и попытался заткнуть рот", - написала журналистка в Фейсбук.

В тот момент девушка разговаривала по телефону, а в 200 метрах от нее были люди. После нападения Анна закричала и побежала в сторону прохожих.

"Он не стал сразу убегать. Но когда на помощь пришел мужчина, который шел рядом, отбежал к месту, где у него лежал велосипед и уехал на нем", - сообщила пострадавшая.

Калюжная показала фото заявления в правоохранительные органы и отметила, что ищет свидетелей случившегося.

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Во Львове журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль. Неизвестный в капюшоне подошел к авто, которое было припарковано на улице и в присутствии свидетелей поджег его.