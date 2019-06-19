Шестые сутки поисков 11-летней Дарьи Лукьяненко: что известно на данный момент

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Ивановке Одесской области 6-е сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Просьба одна к жителям пгт Ивановка: с пониманием реагировать на работу полиции. Цель у нас общая - найти ребенка. Поэтому простите, если задаем много вопросов. Но нам необходимо установить и опросить всех 3488 жителей, которые в день исчезновения ребенка находились в домах и на улицах поселка", - отметил он.

Добавил, что на сегодняшний ребенка ищут более 250 сотрудников полиции и ГСЧС.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка "Привоз", где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу. Дарью круглосуточно ищут полтысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяют заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха. На въездах в поселке работают посты полиции, проверяют каждое авто.