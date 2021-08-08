Сестра нашла 10-летнего брата мертвым

В Одесской области погиб 10-летний мальчик. Его дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке. Фото: od.npu.gov.ua

В Болградском районе Одесской области погиб 10-летний мальчик. Мертвым его нашла сестра.

Предварительно, его дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно вызвали врачей, которые констатировали смерть ребенка", - рассказали в полиции.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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