Шестимесячная девочка погибла на дороге

Возле поселка Ивановка Чугуевского района Харьковской области в ДТП погибла шестимесячная девочка. Была на заднем сиденье авто Toyota, которым управляла ее 42-летняя мать.
Авария произошла 29 декабря около 11.56, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Автомобиль Toyota двигался в направлении Харькова. Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с "Газелью". Шестимесячный ребенок не был пристегнут ремнями безопасности. Погиб на месте", – рассказали полицейские.
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Водителя Toyota с травмами доставили в харьковскую больницу.
Также механические повреждения получил грузовик MAN.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняют следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В Ривненской области вблизи села Великий Житин 37-летний водитель BMW не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ, которым управлял 49-летний житель Ривне.
В результате аварии погиб восьмимесячный ребенок, который с 19-летней мамой находился в автомобиле ВАЗ. Женщину госпитализировали с политравмой и переломом таза.
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