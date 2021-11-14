Шестеро турецких "блогеров" пытались попасть из Украины в ЕС

13 ноября шестеро граждан Турции пытались под видом блогеров пересечь границу Украины с Польшей.

Они заплатили водителю $700, чтобы доехать до границы с ЕС, откуда планировали попасть в Германию, сообщает Госпогранслужба.

"Наряд Львовского отряда ГНСУ на окраине одного из населенных пунктов Червоноградского района остановил для проверки автомобиль Skoda. Водителем оказался гражданин Турции. С ним ехали еще шестеро соотечественников, среди которых и малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры и ехали для проведения съемок живописного пограничья", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Во время дальнейшей беседы они признались, что планировали доехать до Германии. Пограничный наряд отдела "Сянки" этого же отряда также обнаружил и задержал трех человек, нарушивших государственную границу со стороны Польши.

"Иностранцы не имели документов и утверждали, что они туристы. После проверки установили, что задержанными являются граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались туристическим маршрутом к истоку реки Сян, но заблудились", - добавляют пограничники.

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В Польше задержали украинца, занимавшегося перевозкой нелегальных мигрантов. В общей сложности правоохранители поймали пятерых незаконных перевозчиков, среди которых двое граждан Германии, один гражданин Украины, Беларуси и Швеции.