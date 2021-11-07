Перевозил нелегальных мигрантов: в Польше задержан украинец

В Польше задержали украинца, занимавшегося перевозкой нелегальных мигрантов.
В общей сложности правоохранители поймали пятерых незаконных перевозчиков, среди которых двое граждан Германии, один гражданин Украины, Беларуси и Швеции. Об этом сообщает RMF24.
Злоумышленники были задержаны во время проверок на дорогах в нескольких населенных пунктах.
"Водители автомобилями перевезли в Польшу шесть человек курдского происхождения, семь граждан Сирии и одного иракца", - говорится в сообщении.
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Водителей обвинили в содействии незаконному пересечению границы.
В Польше 24-летний украинец совершил в Варшаве масштабную кражу. Он похитил из магазина, где работал, товара на более 75 тыс. злотых, это почти 420 тыс. грн.
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